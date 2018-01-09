Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Такси в Атлантику за 270 тысяч рублей

Пользователи карт «Яндекса», Apple и Google, а также сервисов такси и каршеринга в Москве пожаловались на очередные сбои в работе GPS, из-за которых их «перемещает» в Атлантический океан. Кроме неправильного определения местоположения, москвичи получили счета за такси на сотни тысяч рублей.

Запрет на выброс окурков

Правительство утвердило изменения в правилах противопожарного режима, запрещающие выбрасывать окурки из окон автомобилей и поездов. Пока что запрет носит «декларативный характер», однако в будущем нарушения начнут фиксировать с помощью регистраторов, установленных в салоне автомобиля.

Реновация для снижения преступности

Московские власти намерены снизить уровень преступности с помощью программы реновации. Снос хрущевок связан с первенством пятиэтажных районов по числу совершаемых их жителями преступлений. Предполагается, что переселение в более благоустроенные районы поможет «разбавить среду» и снизить уровень правонарушений. Другой причиной запуска реновации называется провал программы капремонта.

Ошибочные обновления Windows

Компания Microsoft приостановила распространение обновлений для Windows после жалоб пользователей на невозможность запустить компьютер. Проблема коснулась владельцев техники, работающей на базе процессоров AMD. После устранения ошибок рассылка обновлений возобновится.

Больше рыбы и мяса для россиян

В Минтруда предложили оптимизировать состав потребительской корзины за счет мясных и рыбных продуктов, а также овощей и фруктов. По мнению главы ведомства Максима Топилина, сейчас в корзине много хлебных продуктов и картофеля.

Профессии будущего и прошлого

Рекрутинговый сервис HeadHunter изучил, какие профессии будут востребованы в России в ближайшие семь лет, а какие, наоборот, исчезнут. Под угрозой исчезновения находятся профессии юриста, медсестры, полицейского, экономиста и бухгалтера. Напротив, спрос будет на архитектора информационных систем, бизнес-аналитика, HR-специалиста, разработчика мобильных приложений, стоматолога и электрика.

Высокая лавиноопасность в Швейцарии

Ростуризм предупредил о наивысшем уровне лавинной опасности в швейцарских Альпах. Из-за непогоды на курорте Церматт оказались заблокированы около 10 тысяч человек. Сколько среди них россиян — неизвестно. Туристам рекомендуют следить за прогнозом погоды, соблюдать меры личной безопасности и следовать рекомендациям местных властей.