Кандидат в президенты и президент Владимир Путин в рамках избирательной кампании начал поездки для общения с целевой аудиторией. О его планах рассказали источники, близкие к Кремлю.

С этой недели Владимир Путин начинает поездки в регионы, которые формально носят рабочий характер. При этом темы и аудитория выбраны согласно наиболее значимым целевым группам. В первую очередь, это рабочие и молодежь.

Ожидается, что президент посетит вагоностроительный завод в Твери. Именно среди рабочих Путин 6 декабря на заводе «ГАЗ» в Нижнем Новгороде объявил о выдвижении в президенты.

Вместе с тем, Путин встретится со школьниками — авторами лучших сочинений на тему «Россия, устремленная в будущее». С молодежью Путин начал регулярно общаться еще с начала лета. Предполагается, что через молодое поколение он агитирует родителей, доказывая, что работает ради будущего.

С ветеранами кандидат встретится во время мероприятияй, посвященных 75-летию прорыва блокады Ленинграда. «Путин обращается к тем социальным группам, которые, во-первых, социологически значительны, во-вторых, политически активны, то есть массово голосуют», — подчеркнул политолог Виталий Иванов.

Основными темами в ходе поездок станут социальные обещания, а также история, будущее и прошлое России.

Источник: «Дождь»