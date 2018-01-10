Правозащитное движение «Голос» опубликовало открытое письмо, в котором обвинило ФСБ в «неприкрытой политической слежке» за своими участниками и «неправомерном психологическом давлении».

Как сообщили активисты, с августа они около 50 раз проходили дополнительные проверки при пересечении границы. «Очевидно, что органы безопасности пытаются отследить перемещение участников движения за рубежом. Кроме того, проводится досмотр багажа и личных вещей, пересчет наличных денежных средств», — отметили в «Голосе».

По словам правозащитников, в качестве причины проверок сотрудники ФСБ называют неработающий чип в паспорте или ссылаются на случайный характер досмотра. Однако в частных беседах с пограничниками активисты выяснили, что при сканировании их паспортов на мониторах в пунктах погранконтроля возникает надпись о подозрении в терроризме.

Представители «Голоса» потребовали от ФСБ сообщить о причинах такого внимания со стороны ведомства и объяснить, как участники движения могут «развеять подозрения». Кроме того, правозащитники обратились к президенту России, председателю Совета по правам человека и Уполномоченному по правам человека с просьбой проверить действия спецслужбы на соответствие закону.

Источник: «Голос»