Туроператоры начали вывозить россиян с итальянского горнолыжного курорта Червиния, который был заблокирован после обильных снегопадов.

После того, как дорогу к курорту удалось расчистить от снежных завалов, туристов забрали первые автобусы.

В ближайшее время клиентов туроператоров отправят в Милан, где для них забронировали жилье, а оттуда — в Москву на регулярных рейсах 10 и 11 января в зависимости от наличия свободных мест.

Кроме того, на швейцарском курортом Церматт, где 9 января из-за непогоды оказались заблокированы около 10 тысяч человек, все еще отсутствует железнодорожное сообщение. Туристов отсюда вывозят на автобусах и вертолетах.

Накануне Ростуризм предупредил о высокой лавиноопасности в швейцарских Альпах.

Источник: АТОР