Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Переизбыток осадков

Синоптики назвали 2017 год рекордным по осадкам в Москве за всю историю метеонаблюдений. Годовая сумма осадков составила 901,6 миллиметра. Это рекорд почти за 140-летний период наблюдений. В среднем же за год в Москве выпадает 691 миллиметр осадков.

Айфон за участие в выборах

В Кремле предложили провести в регионах конкурс «Фото на выборах» для повышения явки на президентских выборах 18 марта. Селфи на избирательном участке и его публикация в соцсетях помогут участникам выиграть айфон или айпад. Лучшие снимки выберут голосованием. Цель конкурса — «мобилизовать избирателей 18–39 лет», а также «создать позитивный фон и атмосферу праздника на участках».

Возобновление рейсов в Египет

В расписании аэропортов Шереметьево и Домодедово появились рейсы в египетский Каир. Полеты будут выполняться с 1 февраля до конца марта. Одним из авиаперевозчиков выбрали EgyptAir. При этом на сайтах для поиска авиабилетов купить прямые билеты по направлению Москва — Каир по-прежнему нельзя.

Отмена Omnivore

Фестиваль творческой кухни Omnivore Moscow, который существует в столице с 2011 года, в этом году не состоится. Причина отмены — внутренние обстоятельства и желание команды сосредоточиться на мероприятии, которое пройдет в Париже в марте. В будущем проведение Omnivore может возобновиться, отмечают организаторы.

Новогодние траты

Ассоциация компаний интернет-торговли подсчитала, что россияне за новогодние праздники потратили 23 миллиарда рублей. Самыми популярными товарами в интернете стали продукты питания и готовая еда, электроника и аксессуары, а также товары для дома и мебель. При этом отмечается рост числа «импульсивных» покупок дорогих товаров как в онлайн-магазинах, так и в рознице.

подорожавшие продукты

Росстат опубликовал данные об изменении цен на продукты за 2017 год. Сильнее всего подорожало сливочное масло (на 20,6 %). Также увеличилась стоимость молочных продуктов (8,5 %), алкоголя (4,5 %), морепродуктов (4,3 %) и хлебобулочных изделий (4 %). Напротив, цены упали на сахар (17,6 %), крупу (7,1 %), куриные яйца (7 %) и подсолнечное масло (6,2 %). Лидером роста среди непродовольственных товаров стали табачные изделия (на 12,2 %).