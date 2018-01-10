Правительство России утвердило перечень готовых товаров и их упаковки, которые подлежат утилизации после утраты ими потребительских свойств.

Нормативы, разработанные Министерством природы, будут действовать с 2018 по 2020 год. Цель распоряжения — снизить нагрузку на окружающую среду.

Полностью утилизированы должны быть пледы, скатерти и постельное белье из хлопчатобумажных тканей, шелка, синтетики, а также сделанные из нетканых материалов. Сюдя же относятся шторы, занавески, пакеты, брезенты, подушки, одежда, картонные чашки, лотки для писем, бумажные канцелярские изделия, печатная продукция.

Кроме того, утилизации подлежат шины, пластмассовые изделия, зеркала, бутылки, компьютеры, офисное оборудование, телефоны и комплектующие к ним, в том числе зарядные устройства, бытовая электроника, фото- и видеокамеры, батарейки и аккумуляторы.

В августе 2017 года Правительство опубликовало список запрещенных для захоронения отходов. В него вошли, в частности, шины, алюминиевые банки и лом.

Источник: Правительство России