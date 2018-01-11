Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» начал прием заявок на соискание премии «Инновация» за достижения в сфере современного искусства.

Конкурс проводится по шести основным номинациям: «Проект года», «Куратор года», «Художник года», «Новая генерация», «Образовательный проект» и «Региональный проект». Вознаграждение за победу в каждой из них составляет 500 тысяч рублей. Еще 300 тысяч получит победитель в дополнительной номинации — «Книга года». Ее соорганизатором выступает фонд U-Art.

Наряду с конкурсными номинациями еще две специальные премии присуждаются на внеконкурсной основе — за вклад в развитие современного искусства и за его поддержку в России.

Прием заявок на соискание премии закончится 31 января в 12:00. Они оформляются на сайте, но не самими авторами проектов, а представителями бюджетных учреждений культуры и некоммерческих организаций, специализирующихся в области современного искусства, а также членами жюри и экспертного совета премии. Более подробно правила описаны здесь.

В 2018 году премия «Инновация» присуждается уже в 13-й раз. Из всех заявок для каждой номинации определят по пять претендентов на получение приза. В марте их работы представят на выставке. Победителей объявят 27 апреля.

Ранее The Village уже рассказывал, кто и зачем обучается современному искусству в России.

Источник: организаторы премии «Инновация»