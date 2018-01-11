В выходные в Москве пройдут «Университетские субботы» для школьников
В выходные, 21 и 27 января, в Москве пройдут «Университетские субботы».
На открытых занятиях школьников научат экономить, правильно уходить от конфликта и строить карьеру. Например, в Московском городском университете управления правительства Москвы на мастер-классе по финансовой грамотности им расскажут об источниках и способах накопления денег, о взаимоотношениях банка и клиента. Школьники также узнают, как обезопасить себя от финансовых рисков и как составить свой финансовый план.
На мастер-классе по корпоративной культуре участники узнают, что такое управление по ценностям и почему сейчас его внедряют лидеры. Помимо этого, школьникам расскажут о перспективах карьерного роста на государственной гражданской службе в Москве.
Просветительско-образовательный проект «Университетские субботы» стартовал в Москве в сентябре 2013 года.
Источник: агентство «Москва»
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