В выходные, 21 и 27 января, в Москве пройдут «Университетские субботы».

На открытых занятиях школьников научат экономить, правильно уходить от конфликта и строить карьеру. Например, в Московском городском университете управления правительства Москвы на мастер-классе по финансовой грамотности им расскажут об источниках и способах накопления денег, о взаимоотношениях банка и клиента. Школьники также узнают, как обезопасить себя от финансовых рисков и как составить свой финансовый план.

На мастер-классе по корпоративной культуре участники узнают, что такое управление по ценностям и почему сейчас его внедряют лидеры. Помимо этого, школьникам расскажут о перспективах карьерного роста на государственной гражданской службе в Москве.

Просветительско-образовательный проект «Университетские субботы» стартовал в Москве в сентябре 2013 года.

Источник: агентство «Москва»