Минприроды обсуждает с РЖД проект по вывозу мусора из Москвы в регионы.

«Как оперативную меру совместно с РЖД мы прорабатываем вопрос о возможности вывоза отходов в другие регионы страны. Коллеги уже подтвердили готовность осуществления перевозок», — заявил агентству «РБК» глава Минприроды России Сергей Донской.

По данным «РБК», на узловых грузовых станциях хотят построить мусоросортировочные комплексы. Туда отходы будут свозить с разных районов города, прессовать их и в вагонах вывозить в другие регионы. Сейчас отобрано 25 таких площадок.

Единым оператором проекта будет компания «Отраслевой центр внедрения новой техники и технологий». Она займется разработкой технико-экономического обоснования услуги по вывозу твердых коммунальных отходов поездами на региональные полигоны.

Ранее The Village рассказывал, как люди десятилетиями живут и работают на свалке, строят дома из мусора и зарабатывают на отпуск в Крыму.

Источник: РБК