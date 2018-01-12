«Яндекс» начал бесплатно показывать фильмы и сериалы
Компания «Яндекс» добавила на главную страницу поиска возможность бесплатного просмотра художественных фильмов и сериалов.
На данный момент в распоряжении компании лицензии на показ нескольких тысяч фильмов, сериалов и мультфильмов. В дальнейшем библиотеку «наиболее востребованного» видеоконтента планируется расширять. Сумма, потраченная на покупку прав, не раскрывается.
Посмотреть фильмы бесплатно за показ рекламы можно и на других сервисах компании: «Кинопоиске», «Яндекс.Телепрограмме» и «Яндекс.Видео».
Источник: «Яндекс»
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