Компания «Яндекс» добавила на главную страницу поиска возможность бесплатного просмотра художественных фильмов и сериалов.

На данный момент в распоряжении компании лицензии на показ нескольких тысяч фильмов, сериалов и мультфильмов. В дальнейшем библиотеку «наиболее востребованного» видеоконтента планируется расширять. Сумма, потраченная на покупку прав, не раскрывается.

Посмотреть фильмы бесплатно за показ рекламы можно и на других сервисах компании: «Кинопоиске», «Яндекс.Телепрограмме» и «Яндекс.Видео».

Источник: «Яндекс»