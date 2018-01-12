Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Расследование ДТП у «Славянского бульвара»

Следственный комитет заявил об исправности автобуса, который 25 декабря въехал в подземный переход у «Славянского бульвара». Водителя автобуса Виктора Тихонова задержали. Записи видеорегистратора пока исследуются.

Студенты — за Путина

Петербургские студенты пожаловались на принуждение к сбору подписей за Владимира Путина. Первокурсникам раздали подписные листы, потребовав собрать минимум по 14 подписей и отметив их «важную роль в сессии». В самом Политехе заявили, что не давали таких заданий учащимся.

«Яндексвиль» для испытания беспилотников

«Яндекс» планирует построить в Подмосковье город-полигон «Яндексвиль» для испытания беспилотных автомобилей. На полигоне воссоздадут элементы городской инфраструктуры: съезды-заезды, площади с круговым движением, светофоры, широкие дороги и узкие, большие и маленькие перекрестки. Это позволит моделировать ситуации, возникающие в реальности.

Угроза призывникам

Призывников хотят обязать являться в военкомат без получения повестки. Также предлагается разрешить отправлять документы по почте. Повестка будет считаться принятой, даже если ее получит не сам призывник, а совершеннолетний член семьи.

Страшные картинки на алкоголе

Проект «Трезвая Россия» предложил Минздраву размещать на таре со спиртным устрашающие картинки. По аналогии с изображениями на пачках сигарет картинки могут изображать внутренние органы, пораженные в результате чрезмерного употребления спиртного. Предполагается, картинка заставит людей задуматься, перед тем как купить спиртное. В ведомстве изучают предложение.

Бесплатное кино от «Яндекса»

Компания «Яндекс» добавила на главную страницу поиска возможность бесплатного просмотра художественных фильмов и сериалов. Сейчас посмотреть можно несколько тысяч фильмов, сериалов и мультфильмов. В будущем библиотека будет пополняться.

Самые бюджетные авиакомпании Росии

Сервис путешествий OneTwoTrip составил рейтинг самых бюджетных российских перевозчиков 2017 года, сравнив стоимость билетов. Лидерами списка стали «Победа», «ЮТэйр», «Уральские авиалинии» и «Руслайн». Средняя стоимость билетов на внутренние направления составила 10 181 рубль, а на международные рейсы — 20 948 рублей. В целом билеты подешевели на 7-10 %.