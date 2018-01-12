Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил Минобрнауки отменить учебу по субботам.

По его словам, шестидневная учебная неделя не позволяет детям проводить достаточно времени с семьей.

«Получаем достаточно много жалоб от родителей, которые в субботу в 08:30 вынуждены везти своих детей ради этих 3-4 несчастных уроков. Давайте все-таки дадим возможность нормально семье существовать и субботу-воскресенье отдыхать, проводить время вместе. Большинство школьников это поддерживает и большинство родителей это поддерживает», — объяснил предложение чиновник.

Вместе с тем Власов отметил, что зачастую школы без объективных причин растягивают учебный план на шесть дней, хотя в большинстве случаев все необходимые уроки можно уместить в пятидневку.

Источник: «Говорит Москва»