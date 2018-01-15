Студенты нескольких российских вузов сообщили, что их просят досрочно сдать экзамены, защитить дипломы и освободить общежития из-за предстоящего летом Чемпионата мира по футболу. Об этом на своем Telegram-канале пишет Илья Варламов.

В частности, речь идет о таких вузах, как МИСиС (Москва), УрФУ (Екатеринбург), а также нескольких вузах Казани и Нижнего Новгорода. Студентам сообщают, что в общежития будут заселять персонал и гостей чемпионата.

Слухи о выселении студентов из-за необходимости разместить дополнительных сотрудников Росгвардии начались в ноябре 2017 года. При этом в Минобрнауки пообещали, что выселять принудительно никого не будут. По словам сотрудников ведомства, силовикам предоставят только пустующие во время каникул комнаты.

«Иногородние, поступающие в магистратуру, потом остаются без жилья на лето. Ребятам сообщили, что Росгвардия будет жить там, но я 100% не уверен в этой инфе. Двухэтажные кровати спиливают и переделывают в обычные», — пишет студент из МИСиС.

«В Екатеринбурге (УрФУ) та же история с досрочными экзаменами, дипломами и выселением из-за ЧМ. Я студент 4-го курса, нас заранее предупредили, что все сроки смещаются, но официального приказа мы еще не видели», — написподтвердил пользователь Dima Andreenko.

Источник: Telegram