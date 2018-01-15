Денежное наказание за побои планируется исключить из Административного кодекса. Такую меру МВД и Минюст проработают по рекомендации правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

Под побоями в КоАП подразумеваются действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие тяжелых последствий для здоровья. Как уголовное преступление их квалифицируют, если они нанесены повторно, а также «из хулиганских побуждений, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды».

Если штрафы (от 5 до 30 тысяч рублей по действующему законодательству) будут отменены, в КоАП останется только два других вида наказания за побои — до 15 суток административного ареста или до 120 часов обязательных работ. Штраф, исходя из протокола правкомиссии, необходимо сохранить в виде исключения для лиц, не подлежащих административному аресту или наказанию в виде обязательных работ. Это, например, инвалиды I и II групп, больные с заразными инфекциями и другие.

По словам управляющего партнера юридической BMS Law Firm Алима Бишенова, наказания штрафом в случае побоев недостаточно. «Это не несет существенных последствий для нарушителей. Если же нарушители будут вынуждены какое-то время находиться в изоляции, это может оказать исправительный эффект», — полагает юрист.

Источник: «Известия»