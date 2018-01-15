Власти Москвы ответили на жалобы жителей района Хорошево-Мневники о переселении в непригодное жилье по программе реновации.

В Стройкомплексе уточнили, что жильцов пятиэтажек расселяют в связи со строительством Третьего пересадочного контура, но, поскольку ранее дома включили в программу реновации, жители получат по 300–500 тысяч рублей в качестве компенсации за несоответствие новых квартир стандартам программы.

Для строительства западного участка метро от станции «Хорошевская» до «Нижних Мневников» планируется снести четыре дома, в том числе две пятиэтажки на проспекте Маршала Жукова. При этом предоставленный для переселения дом на Карамышевской набережной в полутора километрах от их микрорайона построен в рамках программы жилищного строительства.

«Москвичи переедут в равнозначные благоустроенные квартиры в новостройке. Количество комнат останется таким же, а общая площадь увеличится. Также в среднем на 20 % увеличится общая стоимость предоставляемых квартир. Недоделки в квартирах будут устранены за счет подрядчика. Жителям предоставят транспорт и грузчиков и компенсируют все расходы на переселение: в том числе за установку телефона», — следует из сообщения Стройкомплекса.

Ранее москвичи пожаловались в ФСБ на угрозы при расселении по программе реновации. В обращении жильцов дома говорилось, что их вынуждают переезжать в непригодный для проживания дом на Карамышевской набережной с помощью отключения электричества, воды и отопления, а также угроз поджога квартир «от неустановленных лиц».

Источник: «РБК»