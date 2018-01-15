Столичное управление МЧС сообщило о снижении более чем на 20 % количества жертв пожаров в Москве в 2017 году.

115 человек погибли из-за пожаров в Москве в 2017 году

Снизить количество погибших удалось за счет оперативного прибытия и спасательных работ. В 2016 году в московских пожарах погибли 153 человека.

Еще 1 252 человека удалось спасти непосредственно из огня. Также более 15 тысяч жителей столицы вовремя эвакуировали из опасных для жизни и здоровья зон при происшествиях в прошлом году.

Всего за год ликвидировали 5 098 пожаров — число инцидентов также сократилось на 7,6 % по сравнению с 2016 годом.

Источник: агентство «Москва»