Межведомственная комиссия по наименованиям предложила назвать улицу на севере Москвы именем народного артиста СССР Юрия Никулина.

Всего названия получат три улицы в районе станции «Динамо» и спортивного комплекса «ВТБ-Арена». Другим двум участкам предлагается дать имена футболиста Игоря Численко и футбольного тренера Михаила Якушина.

Также на заседании решили обозначить участок автодороги Боровское шоссе —Киевское шоссе в Новой Москве как улицу Александра Печерского. Печерский — офицер Красной армии, организатор единственного успешного массового побега из концентрационного лагеря «Собибор» в годы Великой Отечественной войны.

Помимо всего, безымянный проезд рядом с «Останкино» получит наименование — улица Валентины Леонтьевой — в память телеведущей, диктора Центрального телевидения Гостелерадио СССР.

Источник: «Интерфакс»