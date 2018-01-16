Политик Алексей Навальный обратился в Конституционный суд с жалобой на закон «О выборах президента».

Оппозиционер просит признать неконституционным ряд ограничений пассивного избирательного права, которыми закон дополняет Конституцию.

25 декабря Центризбирком отказался зарегистрировать Алексея Навального кандидатом в президенты, сославшись на непогашенную судимость по тяжкой статье. Навальный посчитал отказ неконституционным и пообещал призвать сторонников бойкотировать выборы. После этого российским типографиям разослали запрет печатать материалы о несогласованных акциях. В конце декабря оппозиционер в знак протеста заявил о намерении провести 28 января всероссийскую уличную акцию.

Источник: «Интерфакс»