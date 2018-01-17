Владимир Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах во время президентской избирательной кампании. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в избирательном штабе Путина.

По данным издания, действующий глава государства попросит выступить на дебатах своих доверенных лиц.

Сопредседатель штаба Путина Александр Румянцев заявил «Интерфаксу» о готовности доверенных лиц дебатировать от имени своего кандидата.

Источники: «Коммерсантъ», «Интерфакс»