Проект «Диссернет», занимающийся выявлением написанных с использованием плагиата научных работ, составил антирейтинги вузов, диссертационных советов и ученых, причастных к появлению «фальшивых» диссертаций.

Место Вуз Количество «фальшивых» диссертаций

Московский педагогический государственный университет 232

РАНХиГС 182

Тамбовский государственный университет имени Державина 126

Российский государственный социальный университет 111

ИНЖЭКОН 107

РУДН 104

ОрелГТУ 104

МГУ имени Ломоносова 94

РГГУ 93

УГПС МЧС 90

В список вошли также Военный университет в Москве, МГГУ имени Шолохова и МГМСУ. Подчеркивается, что не все попавшие в рейтинг вузы являются «диссеродельческими фабриками». Например, в МГУ почти весь плагиат генерируют отдельные диссоветы и профессора, утверждают авторы исследования.

Большинство диссертационных советов, генерируюших «фальшивые» работы, уже закрыты, отмечает «Диссернет». Среди них, в частности, совет МПГУ по истории. Действующим лидером по «фальшивым» работам среди диссоветов является совет по экономике Уральского государственного аграрного университета (40 диссертаций). Следом идет диссертационный совет по педагогическим наукам Военного университета Минобороны.

Кроме того, «Диссернет» представил антирейтинг ученых — участников защиты «фальшивых» диссертаций. Они могли выступать в роли научных руководителей, оппонентов или консультантов. В этом списке: доктор экономических наук Игорь Рыжов, профессор Института экономики РАН​ Анатолий Егоров и профессор Московского государственного университета технологий и управления имени Разумовского​ Федор Стерликов.

Специалисты выяснили также, в каких специальностях наибольшее количество работ с плагиатом. Проблемными отраслями стали экономика (3 036 диссертаций), педагогика (1 221), юриспруденция (829) и медицина (529).

Объем «диссеродельческого» бизнеса эксперты оценили примерно в 200 миллионов долларов ежегодно.

Источник: «РБК»