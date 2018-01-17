В пятницу, 19 января, «Аэрофлот» отменит шесть рейсов из Москвы в Италию и обратно. Причиной такого решения стала национальная забастовка местного авиаперсонала.

Отменены три парных рейса в Рим, два — в Милан, один — в Венецию. Также изменилось время вылета двух оборотных рейсов в Рим и двух — в Милан.

Пассажиров оповестят об изменениях расписания через колл-центр. Прибывших в аэропорт обеспечат всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам «Аэрофлота», заверили в компании.

The Village рассказывал, как получить компенсацию за проблемы с вылетом.

Источник: «Интерфакс»