Гагаринский суд Москвы не принял встречный иск к Минюсту от фонда «Пятое время года», который используется для ведения кампании Алексея Навального.

Иск вернули из-за того, что «акт проверки, который просят признать незаконным, не относится к главе 22 Кодекса административного судопроизводства (Подача административного искового заявления по месту нахождения административного ответчика) и не является предметом оспаривания в порядке КАС РФ», — рассказала пресс-секретарь суда Алена Горбенко.

Ранее директор фонда «Пятое время года» Леонид Волков сообщил о подаче встречного иска к Минюсту. В нем фонд требует признать незаконными результаты проверки ведомства.

15 января Министерство юстиции обратилось в суд с требованием ликвидировать фонд «Пятое время года», который используется для ведения кампании Алексея Навального — для оформления сотрудников штабов и заключения договоров аренды и иных документов.

24 ноября 2017 года Минюст уведомил фонд «Пятое время года» о внеплановой проверке.

Источник: «Интерфакс»