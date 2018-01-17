Генеральный директор ​Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени Грабаря Дмитрий Сергеев заявил, что письмо его подчиненных президенту Владимиру Путину, «носит эмоциональный характер».

По словам Сергеева, конфликт в организации создали искусственно. Он связан с увольнением замдиректора по управлению персоналом и административно-хозяйственной работе ВХНРЦ Елены Щуровой.

Решение уволить Щурову Сергеев объяснил «однократным грубым нарушением трудовой дисциплины и законодательства (отсутствие на рабочем месте в течение рабочего дня)».

Директор центра также отметил, уже провел собрания с целью уладить конфликт.

В Министерстве культуры сообщили агентству «РБК», что ведомство в курсе ситуации и поддерживает контакт с руководством центра. В Минкультуры также подтвердили, что получили письмо сотрудников центра. «На данном этапе ситуация должна решаться на уровне руководства учреждения и его коллектива. Причем сделать это необходимо в правовом, а не в публичном поле, в соответствии с трудовым законодательством и в соответствующих инстанциях», — сказали в ведомстве.

Сергеев и представитель Минкультуры добавили, что реставрационный центр по итогам 2017 года увеличил объем договорных работ почти на 30 %. В ведомстве считают, что это было бы невозможно, если бы гендиректор подрывал работу учреждения.

Ранее сообщалось, что сотрудники Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени Грабаря направили президенту страны Владимиру Путину коллективное обращение, в котором выразили вотум недоверия нынешнему директору организации Дмитрию Сергееву.

Источник: РБК