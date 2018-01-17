Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Рост цен на вино

Европейские производители уведомили российских импортеров об увеличении цен на вино на 10–35 % в зависимости от сегмента и страны происхождения. Причиной переоценки стал прошлогодний неурожай винограда в Европе — заморозки весной и жаркая погода летом привели к значительному падению сборов.

Лучший подарок для девушек

Минфин назвал фермы для майнинга «лучшим подарком для девушек». Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев отметил, что эту ситуацию надо менять, чтобы девушки вновь полюбили бриллианты. Какие меры для этого планируется предпринять, он не уточнил.

Проблемы россиян в Мексике

В среду, 17 января, почти 500 российских туристов высадили из самолета в аэропорту мексиканского курортного города Канкун. По информации аэропорта, задержка рейса произошла за неуплату со стороны авиакомпании «Россия». Чартерный рейс FV5882 Канкун — Москва вылетит не ранее 20:00 по московскому времени 17 января, пообещал представитель авиакомпании.

Изменения в Третьяковской галерее

Первый главный редактор российских Vogue и Interview Алена Долецкая стала креативным консультантом Третьяковской галереи. Долецкая рассказала, что приняла предложение гендиректора Третьяковки Зельфиры Трегуловой. Теперь журналистка займется творческой работой, в рамках которой планируется превращение музейной площадки в модное место.

Путин vs. Дебаты

Владимир Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах во время президентской избирательной кампании. Действующий глава государства планирует попросить выступить на дебатах своих доверенных лиц.

Баг на iOS

Пользователь Twitter Абрахам Масри обнаружил баг, который заставляет iPhone зависать и перезагружаться. Дефект представляет собой ссылку на страницу с большим количеством UTF-символов. Ошибка может тормозить работу некоторых настольных браузеров, например приложения «Сообщения».