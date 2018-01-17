Гендиректор Оргкомитета России-2018 Алексей Сорокин рассказал, сколько власти потратили из бюджета на подготовку к ЧМ-2018.

480 000 000 000 рублей потратили на подготовку к ЧМ-2018

«Подготовка в стабильном состоянии. Завершаем строительство последней партии стадионов, многие готовы. Начинается пусконаладка», — сказал Сорокин.

Сорокин добавил, что в 2009 году, когда подготовка к проведению ЧМ начиналась, на инфраструктуру закладывался 1 триллион 200 миллиардов рублей.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону и Сочи.

Источник: Интерфакс