Лоукостер «Победа» планирует запустить услугу бронирования гостиничных номеров вместе с покупкой авиабилетов.

Перевозчик объявил тендер на организацию системы «динамического пакетирования туров», работающей на основании актуальных данных о стоимости перелетов и проживания в отелях.

В систему добавят и другие дополнительные услуги, которые позволят приобрести страховку, арендовать машину, а также заказать экскурсии и трансферы в аэропорт.

Предполагается, что сервис разместят в отдельной вкладке на сайте «Победы».

Источник: «Интерфакс»