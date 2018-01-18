«Победа» планирует продавать авиабилеты с проживанием в отеле
Лоукостер «Победа» планирует запустить услугу бронирования гостиничных номеров вместе с покупкой авиабилетов.
Перевозчик объявил тендер на организацию системы «динамического пакетирования туров», работающей на основании актуальных данных о стоимости перелетов и проживания в отелях.
В систему добавят и другие дополнительные услуги, которые позволят приобрести страховку, арендовать машину, а также заказать экскурсии и трансферы в аэропорт.
Предполагается, что сервис разместят в отдельной вкладке на сайте «Победы».
Источник: «Интерфакс»
КомментарииПодписаться