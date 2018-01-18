Ростуризм призвал россиян соблюдать меры безопасности в связи с ураганом в Бельгии и Нидерландах.

Туристам рекомендовали следить за прогнозами синоптиков и следовать указаниям местных властей. Ведомство также обратилось к туроператорам с просьбой предупреждать клиентов о непогоде в этих странах.

По данным СМИ, жертвами урагана уже стали не менее четырех человек. Информации о пострадавших россиянах не поступало.

Источник: Ростуризм