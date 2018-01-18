В Российской государственной библиотеке завершилась реставрация интерьера читального зала № 3, который является самым большим в Европе.

За время работ, которые длились пять лет, реставраторы восстановили исторический архитектурный облик зала, обновив деревянные элементы интерьера, а также очистив скульптуры и люстры.

В зале появился бесплатный Wi-Fi, 60 читальных мест оборудуют компьютерами. При этом посетители могут получить доступ к электронному архиву библиотеки через собственный ноутбук или планшет.

Читальный зал откроется для посетителей 30 января.

Источник: сайт мэрии Москвы