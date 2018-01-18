С 25 марта «Уральские авиалинии» запустят рейсы из Шереметьева в Сочи, Екатеринбург и Симферополь.

Рейсы из терминала B перевозчик начнет выполнять раз в сутки в каждый из городов. При этом авиакомпания сохранит прежнюю частоту рейсов из Домодедова.

«Живущие на севере Москвы почти не летают из Домодедово, мы рассчитываем на эту аудиторию. Симферополь и Сочи — это основные российские курортные направления», — рассказал владелец «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов.

Источник: «Ведомости»