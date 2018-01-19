Мещанский суд Москвы принял к производству иск против ТНТ из-за извинений телеканала за шутки.

Владелец криптовалютной платформы ECU Олег Воронин, подавший иск, обвинил ТНТ в цензуре юмора и потребовал от него «извиниться за извинения» перед народом Ингушетии, а также возместить моральный ущерб в размере 2 биткоинов, 10 тысяч экю и 500 рублей.

«Судя по тенденции извинений, которую запустил ответчик, я боюсь, что завтра я проснусь в совершенно ином обществе, где юмор запрещен», — отметил истец, пожаловавшийся на скачки давления, нравственные страдания и чувство разбитости из-за действий ТНТ.

Суд рассмотрит заявление по существу 14 февраля.

В декабре телеканал ТНТ принес извинения зрителям из Ингушетии за неуместную шутку.

Источник: «Интерфакс»