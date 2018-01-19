Фонд «Общественное мнение» опросил граждан об их отношении к России.

77 % россиян считают, что живут в свободной стране

Еще 63 % граждан уверены в том, что Россия — передовое государство. Богатой страной Россию считают 49 % респондентов. Обратного мнения придерживаются 37 %.

Почти половина (47 %) россиян полагают, что в мире необъективно относятся к нашей родине. Также 84 % граждан убеждены, что Россию боятся. Из них 74 % считают, что это хорошо. Столько же уверены, что Россию в мире уважают.

По мнению 71 % опрошенных, в мире растет влияние России. Рост авторитета они связывают с увеличением военной мощи страны, проведением открытой миротворческой внешней политики и называют это заслугой президента.

Источник: «Интерфакс»