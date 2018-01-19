Верховный суд постановил окончательно закрепить бренд «Сыр адыгейский» за производителями из Республики Адыгеи.

«Поставлена точка в длительном споре, когда четыре предприятия из других регионов страны стремились снять охрану наименования места происхождения товара — адыгейского сыра — и действие исключительного права на его использование, которое закреплено за Адыгеей», — говорится в сообщении на сайте исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея.

Четыре производителя из других регионов хотели оспорить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Она решила, что местом производства «Сыра адыгейского» является Адыгея.

В январе 2017 года предприниматели обратились в Суд по интеллектуальным правам. Суд в иске отказал. В сентябре 2017 года они проиграли кассацию.

Ранее ​Минсельхоз России запретил производителям выпускать продукцию под брендом «Сыр адыгейский» за пределами Республики Адыгея и Краснодарского края.

Источник: РБК