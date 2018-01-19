Детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила создавать положительный контент в интернете после нападений в школах.

«Несколько шагов, которые мы будем предпринимать, — это формирование детского положительного контента. Потому что сколько бы мы не ставили ограничений, не блокировали сайты, сегодня один негативный контент, завтра будет другой», — пояснила Кузнецова.

По ее словам, это будут группы в социальных сетях, которые «ведут в созидательном направлении». «Если наши дети в интернете, нам надо там быть», — подчеркнула Кузнецова.

Кузнецова добавила, что после переговоров с Минкультуры решено создать на площадке уполномоченного рабочую группу по поддержке и развитию детского контента.

15 января в одной из школ Перми два подростка ворвались с ножами в кабинет, где находился четвертый класс, и напали на школьников и учителя. Пострадали 15 человек. Возбуждено несколько уголовных дел.

Источник: РБК