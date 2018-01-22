Глава комиссии Совета Федерации по совершенствованию Семейного кодекса Елена Мизулина раскритиковала предложение приравнять продолжительное сожительство к официальному браку.

Нельзя относиться к браку, семье и разводам с такой легкостью. Для России, особенно в условиях политической борьбы, которая ведется с нашей страной, ослабление института брака и семьи — это удар по общественной и государственной стабильности Елена Мизулина, член Совета Федерации

По мнению сенатора, вместо принятия способного навредить стране законопроекта следует сосредоточиться на поиске причин, по которым в России популярно сожительство. «Надо укреплять и пропагандировать институт брака, разъяснять его преимущества», — добавила она, предупредив, что принятие поправок может также привести к росту беспризорности.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, по которому длительное сожительство будет признаваться фактическим браком. При наличии детей отношения приобретут более официальный статус спустя два года совместной жизни, а без них — через пять лет.

Источник: Елена Мизулина