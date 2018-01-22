Коммунальные службы подсчитали, сколько брошенных машин они забрали с улиц в центре Москвы.

323 автомобиля бросили в ЦАО в 2017 году

Из них 197 машины отнесли к категории брошенных и разукомплектованных транспортных средств и эвакуировали на спецстоянку. Еще 126 автомобилей владельцы привели в порядок или переместили с улиц города.

Сейчас на спецстоянке в ЦАО остаются 235 брошенных автомобилей, при этом 210 из них стоят дольше трех месяцев.

Источник: информагентство «Москва»