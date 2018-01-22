Роспотребнадзор изменит правила размещения и вывоза мусора возле жилых домов.

Согласно проекту новых санитарно-эпидемиологических правил, увеличиваются сроки нахождения мусора в контейнерах у жилых домов. Если раньше мусор полагалось вывозить ежедневно, то теперь полные контейнеры могут стоять до двух суток в теплое время года и не более пяти суток зимой. Дополнительное увеличение срока на пять дней возможно в труднодоступных, малочисленных и удаленных населенных пунктах, а также в регионах Арктической зоны.

Вместе с тем, сокращается минимальное расстояние от контейнерных площадок до жилых домов: с 20 до 10 метров. В то же время максимальное количество мусорных баков во дворах увеличивается с пяти до десяти.

Считается, что ежедневный вывоз твердых коммунальных отходов не позволяет организовать раздельный сбор отходов, а расстояние в 20 метров от баков до домов невозможно реализовать в условиях плотной застройки.

Практическое применение проекта намечено на февраль, отметил представитель Роспотребнадзора.

Источник: «РБК»