Министр культуры Владимир Мединский прокомментировал решение ведомства отозвать прокатное удостоверение у сатирической комедии «Смерть Сталина».

Многие люди старшего поколения, да и не только, воспримут [«Смерть Сталина»] как оскорбительную насмешку над всем советским прошлым, над страной, победившей фашизм, над советской армией и над простыми людьми — и, что самое противное, даже над жертвами сталинизма Владимир Мединский, министр культуры

Глава Минкультуры также заявил, что в России нет цензуры: «Мы не боимся критических и нелицеприятных оценок нашей истории. В этом деле мы и сами фору дадим кому угодно». При этом министр отметил «крайнюю неуместность» показа «Смерти Сталина» в канун 75-летия победы под Сталинградом.

Картина будет направлена на дополнительную юридическую экспертизу, сообщил Мединский.

В ноябре Владимир Мединский заявил, что министерство культуры не планирует запрещать показ фильма «Смерть Сталина». «Вам лишь бы что-то запретить. Мы наоборот придерживаемся другой позиции. У нас свобода слова», — ответил министр на соответствующий вопрос журналистов.



«Смерть Сталина» в России показывает компания «Вольга». Она же является прокатчиком фильма «Приключения Паддингтона — 2», премьеру которого Минкультуры решило перенести за день до показа. Впоследствии ведомство отказалось от этих планов.

Источник: Минкультуры