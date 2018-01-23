Главный редактор Russiangate Александрина Елагина сообщила о блокировке сайта проекта.

Ресурс стал недоступен через несколько часов после публикации расследования об элитной недвижимости директора ФСБ Александра Бортникова и его заместителя Сергея Смирнова.

Согласно расследованию Russiangate принадлежащие Бортникову дом и участок в Сестрорецке не задекларированы, при этом Росреестр намеренно скрыл владельцев недвижимости.

Источник: Александрина Елагина