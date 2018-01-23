Проект Russiangate заблокировали после публикации расследования о главе ФСБ
Главный редактор Russiangate Александрина Елагина сообщила о блокировке сайта проекта.
Ресурс стал недоступен через несколько часов после публикации расследования об элитной недвижимости директора ФСБ Александра Бортникова и его заместителя Сергея Смирнова.
Согласно расследованию Russiangate принадлежащие Бортникову дом и участок в Сестрорецке не задекларированы, при этом Росреестр намеренно скрыл владельцев недвижимости.
Источник: Александрина Елагина
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