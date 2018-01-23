Главный редактор Russiangate Александрина Елагина сообщила о блокировке сайта проекта.

Ресурс стал недоступен через несколько часов после публикации расследования об элитной недвижимости директора ФСБ Александра Бортникова и его заместителя Сергея Смирнова.

Нас заблокировали. Из-за текста про незадекларированную недвижимость Бортникова. Вот так, через три часа после публикации, безо всяких официальных санкций. — Елагина (@takaya_elagina) 23 января 2018 г.

Согласно расследованию Russiangate принадлежащие Бортникову дом и участок в Сестрорецке не задекларированы, при этом Росреестр намеренно скрыл владельцев недвижимости.

Источник: Александрина Елагина