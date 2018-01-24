В контексте недавних нападений в школах член Совета Федерации Елена Мизулина заявила, что учебные заведения должна охранять Росгвардия.

«У них отбор кадров очень жесткий. Если и доверять охрану школ, то только государственным службам», — объяснила идею Мизулина.

«Кто эти люди из частных охранных предприятий, работающие в школах? И где их работа, если детей собой защищает учительница (как в Перми)?» — добавила она.

На прошлой неделе в российских школах совершили три нападения. В понедельник, 15 января, в школе № 127 в Перми девятиклассник и бывший ученик этой школы напали с ножами на учеников четвертого класса и учительницу. Через два дня в Челябинской области ученик школы Сосновского района ударил ножом одноклассника. 19 января в поселке Сосновый Бор в Улан-Удэ подросток поджег класс «коктейлем Молотова» и напал с топором на учителя и учеников.

После инцидентов вице-премьер Ольга Голодец пообещала усилить меры безопасности в российских школах.

Источник: «Интерфакс»