К Третьяковской галерее присоединят еще одно здание — усадьбу фабриканта и мецената Рябушинского, в которой создадут музей частного собирательства.

После подготовки концепции музея будет разработан проект реконструкции. Сейчас руководством Третьяковки оформляются имущественные отношения, связанные с домом.

Финансирование нового музея обеспечат за счет частных инвестиций. «Это будет музей, посвященный собирательству, поэтому в первую очередь там будут представлены вещи из частных собраний, которые потом влились в собрание Третьяковской галереи», — рассказала директор музея Зельфира Трегулова.

Связь галереи с особняком директор комплекса объяснила тем, что в 1840-е годы доме, расположенный в Голутвинском переулке, арендовала семья основателя Третьяковки, Павла Михайловича Третьякова.

Источник: ТАСС