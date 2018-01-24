Федеральная служба исполнения наказаний предлагает ввести дополнительную норму наказания в уголовно-процессуальный кодекс.

Ее цель — разгрузить следственные изоляторы. Предполагается, что вместо ареста подозреваемому в правонарушении запретят совершать определенные действия. Мера будет напоминать домашний арест или запрет находиться в определенных местах или общаться с людьми и пользоваться интернетом.

Законопроект с новой нормой внесли в Госдуму 2015 году. Документ уже прошел обсуждение в первом чтении.

Сейчас в уголовно-процессуальный кодекс России входят семь мер пресечения: заключение под стражу, домашний арест, залог, подписку о невыезде, личное поручительство, а также наблюдение командования воинской части (для военнослужащих) и присмотр за несовершеннолетним обвиняемым.

Источник: Коммерсантъ