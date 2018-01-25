Сайт для поиска работы «Зарплата.ру» провел опрос и выяснил, любят ли россияне свою работу.

По данным сервиса, каждый пятый респондент расстраивается от необходимости идти утром на работу, а каждый шестой радуется наступлению нового рабочего дня. При этом половина опрошенных (54 %) не задумываются о своем отношении к этому вопросу.

Также специалисты обнаружили, что большинство (62 %) городских жителей предпочитают должности со сложными и интересными задачами, где заработок зависит от усилий. Еще 20 % россиян готовы отдать предпочтение нелюбимой, но стабильной работе, а 13 % респондентов настаивают на творческом и любимом занятии.

Источник: представители «Зарплата.ру»