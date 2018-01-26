В Сети стартовал флешмоб под хештегом #этонеповодубить. Пользователи делятся своими фото и объясняют, почему их образ на снимке — не повод для убийства.

Акцию приурочили к развернувшейся в соцсетях травле Татьяны Страховой, которую жестоко убил ее сосед по квартире, студент МГТУ имени Баумана Артем Исхаков. Жертву осудили за ее поведение и внешний вид.

Публикация от феминизм и любовь к себе (@feminastia) Янв 23, 2018 at 12:30 PST

«Мне мужики члены присылают в директ без моего желания, это достаточный повод для того, чтобы убить их? Ну, чисто следуя логике? Когда уже люди поймут, что виновата не девушка, а тот человек, который решил, что имеет право на ЧУЖУЮ ЖИЗНЬ. Который просто взял и убил, а потом написал красивый стишочек о своих страданиях».

Публикация от просто влада (@water_saint) Янв 23, 2018 at 1:39 PST

«СМОТРИТЕ, НА МНЕ НЕТ ОДЕЖДЫ. Я ЗАСЛУЖИВАЮ СМЕРТИ? вы думаете, это глупый вопрос? думаете, это какая-то глупая ошибка? а вот по мнению некоторых российских СМИ я очень даже заслуживаю».

Публикация от ʟɪʟɪʏᴀ sᴇʀɢᴇᴇᴠᴀ (@seliym) Янв 26, 2018 at 4:55 PST

«В любом преступлении всегда виноват преступник. В ограблении — грабитель. В убийстве — убийца. В насилии — насильник».

Публикация от Катечкина (@aamu_life) Янв 26, 2018 at 4:44 PST

«И все эти „самадуравиновата“ продиктованы лишь страхом стать следующей жертвой».

Публикация от Сойер (@arinasawyer) Янв 26, 2018 at 2:31 PST

«Все эти „самавиновата“, „вела себя как шлюха“, „спровоцировала“, „должна была понимать“, особенно когда слышишь их от девушки — это индульгенция очередному ублюдку, не умеющему держать себя в руках».

Источник: Instagram