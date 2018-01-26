Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Флешмоб против травли жертв насилия

Пользователи соцсетей запустили флешмоб под хештегом #этонеповодубить, в котором делятся своими фото и объясняют, почему их образ на снимке — не повод для убийства. Акцию приурочили к развернувшейся в соцсетях травле Татьяны Страховой, которую жестоко убил ее сосед по квартире, студент МГТУ имени Баумана Артем Исхаков. Жертву осудили за ее поведение и внешний вид.

Публикация от феминизм и любовь к себе (@feminastia) Янв 23, 2018 at 12:30 PST

«Мне мужики члены присылают в директ без моего желания, это достаточный повод для того, чтобы убить их? Ну, чисто следуя логике? Когда уже люди поймут, что виновата не девушка, а тот человек, который решил, что имеет право на ЧУЖУЮ ЖИЗНЬ. Который просто взял и убил, а потом написал красивый стишочек о своих страданиях».

Советы по майнингу от патриарха

Патриарх Кирилл призвал защищать граждан от чрезмерных рисков в связи с бумом криптовалют. «У людей крышу сносит. И каждый говорит: что же я делаю, что же я сижу — надо же действовать, надо покупать эти биткоины. И ведь покупают, закладывая имущество, продавая свои дома. А потом вдруг биткоин за две недели рушится, и люди понимают, что они ничего не выиграли, а проиграли, потеряли все, что имели», — поделился мнением о криптовалюте патриарх.

доступный мобильный оператор

Весной в Москве запустится новый виртуальный мобильный оператор TTK Mobile. Стоимость пакета услуг пока неизвестна, однако клиенты оператора в других регионах за звонки, СМС и мобильный интернет платят 150 рублей ежемесячно. При этом дополнительной тарификации междугородных звонков и роуминга внутри страны не предусмотрено.

Недопуск Навального на выборы

Президиум Верховного суда России отказался рассматривать жалобу Алексея Навального на решение Центральной избирательной комиссии о его недопуске до участия в президентских выборах в 2018 году. Таким образом, Навальный прошел все судебные инстанции в России. Это означает, что решение Центризбиркома теперь может пересмотреть только Европейский суд по правам человека.

Ловля майнеров

Минкомсвязи хочет вести учет россиян, занимающихся добычей криптовалют. Выявлять майнеров предлагается по количеству потребляемой электроэнергии и объемам использованного интернет-трафика. Связано это с тем, что сам процесс приравняют к предпринимательской деятельности. Для новых предпринимателей введут двухлетние налоговые каникулы, а также специальные квоты и тарифы на электроэнергию.

Вокзальные выборы

Россияне без регистрации по месту жительства смогут проголосовать на выборах президента 18 марта. Избирательный участок для незарегистрированных граждан откроется на Казанском вокзале в Москве.