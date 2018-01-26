Авиакомпания S7 Airlines объявила о старте зимней распродажи.

Со скидками до 50 % можно улететь по 150 направлениям. Акция продлится по 29 января. Совершить перелет можно будет с 5 февраля по 31 мая. Выгодные условия распространяются только на билеты эконом-класса и на полеты туда-обратно.

За полет в обе стороны из Екатеринбурга в Новосибирск просят 6 322 рубля вместо прежних 12 322 рублей. А из Москвы в Тиват и обратно предлагают слетать за 6 605 рублей.

Все направления, участвующие в распродаже, доступны здесь.

Источник: S7