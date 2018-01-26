Кинотеатр «Пионер» с 27 января прекратит показ фильма «Смерть Сталина». Информация об этом появилась на странице комплекса в Facebook.

Отмену показов представители «Пионера» объяснили причинами, не зависящими от руководства кинотеатра. По всем вопросам рекомендуют обращаться в министерство культуры. Деньги за уже купленные билеты вернут.

Ранее сегодня, 25 января, полицейские пришли в кинотеатр «Пионер», где состоялась премьера комедии «Смерть Сталина». Тогда представители центра отказались комментировать проверку, однако заявили, что сеансы продолжатся. Источник в правоохранительных органах сообщил, что рассматривается вопрос о приостановлении работы кинотеатра сроком до 90 дней.

Ранее Минкультуры пригрозило кинотеатрам ответственностью за показ фильма «Смерть Сталина», которого временно лишил прокатного удостоверения. При подтверждении факта демонстрации картины в отношении нарушителей заведут административные дела. За повторное нарушение им грозит наказание вплоть до приостановки деятельности сроком на 90 дней.

Владимир Мединский объяснил отзыв прокатного удостоверения комедии «Смерть Сталина» наличием в фильме «оскорбительных насмешек» над прошлым и жертвами сталинизма. При этом в ноябре глава Минкультуры заявлял, что ведомство не планирует запрещать показ картины.

The Village рассказывал, почему «Смерть Сталина» напугала чиновников сильнее «Матильды».

Источник: Facebook