В 118 российских городах прошли акции забастовки избирателей, которую объявил Алексей Навальный после недопуска на президентские выборы.

По данным «ОВД-Инфо», по всей стране задержали 257 человек. Больше всего задержанных — в Чебоксарах и Уфе. В Москве в отделения попали 16 протестующих, в Петербурге — 11.

МВД сообщило о 4 700 участниках акции без учета северной столицы. По подсчетам полиции, в Москве на улицы вышли 1 тысяча человек, в Екатеринбурге, где участие в забастовке принял мэр города Евгений Ройзман, — меньше тысячи, еще 550 горожан — в Нижнем Новгороде. При этом Совет по правам человека при президенте насчитал 5 тысяч митингующих только за пределами двух столиц.

The Village собрал лучшие снимки с общероссийской акции Алексея Навального.

Источники: «ОВД-Инфо», МВД, СПЧ