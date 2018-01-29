Масштабы работ по программе «Моя улица» сократили из-за ограничений, связанных с проведением чемпионата мира по футболу. В связи с соревнованиями доля затрат на ремонт и благоустройство улиц в бюджете Москвы на 2018 год уменьшилась с 15 до 13 %.

По словам мэра столицы Сергея Собянина, снижение темпов реализации программы также связано с тем, что основные работы в центре города уже завершены. На 2018 год в границах Садового кольца запланированы два проекта: один — в Кадашах, а другой — в районе Солянки и Мясницкой. Также «Моя улица» выйдет за пределы кольца и затронет, например, входные группы ВДНХ и парка Горького. Таких проектов около 80.

«Объемы, конечно, значительно меньше, чем в прошлом году», — подчеркнул Собянин.

Ранее Сергей Собянин назвал результаты реализации программы «Моя улица» одним из основных достижений столичных властей в 2017 году. The Village уже рассказывал, как работы повлияли на Москву.

Источник: «Коммерсантъ»