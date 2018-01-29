Роскомнадзор и ФСБ предложили обязать операторов связи вести базу данных о мессенджерах, которыми пользуются абоненты, и их никнеймах в этих сервисах.

Уже сейчас операторы должны хранить паспортные и контактные данные абонентов. Администраторам мессенджеров же теперь требуется проверять, есть ли в базе данных оператора идентификатор абонента, прежде чем предоставить ему доступ к сервису.

Принятие дополнительных поправок позволит связать никнейм пользователя в конкретном мессенджере с его номером телефона и паспортными данными. Эта информация будет доступна спецслужбам.

Источник: ТАСС