Роскомнадзор потребовал от онлайн-издания FURFUR удалить статью о микродозинге.

В публикации приводятся истории трех женщин, употреблявших минимальные дозы психоделиков, чтобы преуспеть в работе и личной жизни, и комментарий ученого о возможных побочных эффектах. Текст появился на сайте еще в ноябре 2016 года и сопровождался предупреждением о том, что распространение наркотических средств на территории России запрещено законом.

Во избежание полной блокировки FURFUR публикацию уже удалили. Ее копия доступна в кеше поисковиков.

Мужской журнал FURFUR начал выходить в рамках проекта Look At Me в январе 2011 года. В марте 2012 года издание переехало на отдельный сайт. В июне 2017 года его заморозили.